"البحرينية للحوار" تختتم ورشة الإعلاميين بمشاركة 43 إعلاميًا المنامة في 01 أبريل/ بنا / اختتمت المؤسسة البحرينية للحوار مساء أمس بالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين حول دور الإعلام في دعم الحوار المجتمعي قدَّمتها المدربة العالمية نافلة المعاني والمدربة البحرينية فاطمة عبدالمحسن، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المشترك بين المؤسسة والمنظمة حول تصميم وتيسير الحوار المجتمعي.

وأقيمت ورشة العمل لمجموعتين من الصحفيين والإعلاميين في فندق فورسيزونز البحرين؛ المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي، والثانية يوم أمس السبت، وشارك فيهما 44 صحفيًّا وإعلاميًّا ومهتمًّا.

وركَّزت الورشة على التعريف بدور الإعلام والإعلاميين في تعزيز التماسك الاجتماعي، موضحة أن الحوار هو تدفُّق واسترسال للمعنى يحدث في بيئة ما حيث يجتمع الناس معًا للحديث وفهم بعضهم البعض، بحيث يصير الحوار مُنتدى يُتيح للمُشاركين فيه إمكانية تبادل أكبر قدر مُمكن من المعلومات.

وأشارت الورشة إلى أن الحوار المجتمعي هو مُنتدى يجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية المختلفة، ويخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر، وتوضيح الآراء وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأهمية بمُجتمعاتهم.



وأكدت أن الحوار يشجع على تبادل المعلومات وجهًا لوجه بين الأشخاص لتعزيز التفاهم والتناغم المتبادل، ويمكِّن المشاركين من الاستماع والتعلُّم من بعضهم البعض لخلق تأثير إيجابي على العلاقات التي تربط بينهم، ويسمح لهم بالتّعبير بحرية عن أفكارهم ووجهات نظرهم، ويعطيهم الفرصة لعلاقات يسُودها الاحترام والإيجابية. كما أن الحوار يؤدي إلى إيجاد منبر للتواصل، ودعم جهود التوافق، وإنهاء تفشي العنف، وإشراك أفراد المجتمع الفاعلة لزيادة الوعي، وحل المشكلات بشكل تعاوني، وتشجيع الجماعات العرقية والدينية والاجتماعية المختلفة للتعامل مع اختلافاتها دون تعصُّب.

واستعرضت المدربتان أسس وركائز السلام بين الأفراد والجماعات، ومعايير الحوار الناجح، وثقافة الحوار في الشرق الأوسط، ومستويات الحوار المجتمعي، وقدَّمتا تدريبًا خاصًّا حول تصميم الحوار الناجح.



ووقفت ورشة العمل على أهمية الإعلام وتأثيره وخطورته، واستعرضت بعض الأمثلة والنماذج للآثار الخطيرة والكبيرة التي تسببت بها بعض التقارير الإعلامية.

واختتمت المدربتان المعاني وعبدالمحسن ورشة العمل بالوقوف مطولاً عند الخطوات الواجب اتباعها لنقل الخبر بمهنية ومسؤولية في حالات النزاع، واستعرضتا الآثار السلبية المحتملة للتعاطي الإعلامي الخاطئ.



وأوصت ورشة العمل في اختتامها بالحرص على عدم تشجيع عقلية «نحن» و«هم»، وعلى التركيز على المصالح العامة بدلاً من المواقف، وعلى جهود السلام بدلاً من العنف ونتائجه الفعلية، محذِّرة من الترويج لافتراضات مشكوك فيها، ومن الاحتفال بالأقوى أو المنتصر في النزاعات، ومن سلب الآخر إنسانيته، ومن تأكيد عدم الاتفاق.





ن.ف/و.ش



بنا 1037 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/01 - 42 : 01 PM