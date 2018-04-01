بلدية "الجنوبية" تبحث تعزيز الشراكة المجتمعية مع مدرسة "بيان البحرين" المنامة في 1 أبريل/ بنا / في إطار الشراكة المجتمعية وتعزيز التعاون مع المدارس والقطاع التعليمي في البحرين، قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله يرافقه عدد من المسئولين في البلدية، بزيارة إلى مدرسة بيان البحرين النموذجية، حيث التقى وعقد اجتماع عمل مع رئيس مجلس إدارة المدرسة الشيخة مي العتيبي، تم خلاله بحث آلية التعاون في مختلف الأنشطة والفعاليات.

كما تم استعراض جهود البلدية في الاهتمام بالجانب الزراعي ومجال توعية طلبة وطالبات المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، حيث تم الاتفاق على أن يتم تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية في مدرسة بيان البحرين لمختلف المراحل العمرية، من خلال الباص المتنقل الذي هو عبارة عن صف متنقل يحتوي على كل المعينات السمعية والبصرية والتعليمية، ويتم فيه تدريب الطلبة على الوسائل الصحيحة للتخلص من المخلفات.



كذلك تمت مناقشة تعزيز ثقافة تدوير المخلفات بين الطلبة، باعتبارها من أفضل الممارسات العالمية للتخلص من الأوساخ، حيث يتم فرزها في 3 حاويات للبلاستيك والورق والمعدن، ومن ثم إعادة تدويرها لاستخدامها في صناعات جديدة بدلاً من حرقها أو طمرها تحت التراب مما قد يؤثر على سلامة البيئة وبالتالي حياة الإنسان.



وفي هذا الصدد، أشادت الشيخة مي العتيبي ببرامج وأنشطة بلدية المنطقة الجنوبية وجهودها المجتمعية والتوعوية، مرحبةً بالتعاون الثنائي المشترك بين البلدية ومدرسة بيان البحرين، بما يسهم في تثقيف النشء وتعزيز الوعي والحس الوطني لديهم في الحفاظ على البحرين نظيفة وجميلة.



وقد أثنى مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف، على دور مدرسة بيان البحرين النموذجية في تخريج الأجيال وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وإكسابهم المهارات والمعارف التي تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة ومتطلباتها مستقبلاً، شاكراً الشيخة مي على حفاوة الاستقبال وحرصها على مد جسور التعاون مع البلدية.



وبهذه المناسبة، قام المدير العام بتسليم الشيخة مي العتيبي درعاً تقديرياً في إطار الشراكة المجتمعية والتعاون المثمر المشترك بين الجانبين.



ع إ ح/خ.س



بنا 1029 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/01 - 33 : 01 PM