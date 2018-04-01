النيابة العامة تحقق في واقعة قيام أحد الأشخاص بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المنامة في 01 أبريل / بنا / صرح حسين خميس رئيس نيابة محافظة المحرق أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد الأشخاص بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك عن طريق قيامه بنشر تغريدات على برنامج التواصل الاجتماعي" تويتر" تتضمن التحريض وإثارة الفتنة والإساءة للغير.

وبناءً على ما سلف فقد قامت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بإجراء التحريات اللازمة وصولاً لصاحب الحساب، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، فتم استجواب الأخير وحبسه سبعة أيام احتياطياً لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية تمهيداً لإحالته لعدالة المحكمة الجنائية المختصة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1014 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/04/01 - 27 : 01 PM