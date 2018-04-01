القضاء على 6 ارهابيين في اطار العملية العسكرية "سيناء 2018" القاهرة في 1 ابريل /بنا/ اعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم القضاء على 6 ارهابيين شمال ووسط سيناء في اطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، واستشهاد ضابط وجندي وإصابة ضابط وجندي آخرين نتيجة للأعمال القتالية.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان ان العمليات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحقيق عدد من النجاحات منها قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر الارهابية، واستهداف بؤرة ارهابية شديدة الخطورة شمال سيناء أسفرت عن القضاء على أحد العناصر ارهابية خلال تبادل لإطلاق النيران.



وأشار البيان الى أنه تم تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني أسفرت عن القضاء على خمسة ارهابيين وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية ، واكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة، وتدمير 993 ملجأ ومخزنا عثر بداخلها على عدد من دوائر النسف والتدمير وأحزمة ناسفة وثمانية أجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة الى جانب تدمير والتحفظ على 19 سيارة و64 دراجة نارية تستخدمها العناصر الارهابية.



وذكرت القوات المسلحة أنه تم القبض على 513 فردا من العناصر الاجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ويجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص.





خ.س



بنا 0836 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/04/01 - 19 : 12 PM