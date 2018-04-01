اسرائيل ترفض التحقيق بأحداث مجزرة هبة "يوم الأرض" وتهدد بالتصعيد رام الله في 01 أبريل/ بنا / أكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رفضه التحقيق بأحداث المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مسيرة العودة الجمعة الماضية إحياء لهبة "يوم الأرض"، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتعاون مع أي لجنة تحقيق دولية قد تشكل بهذا الشأن.



وهدد ليبرمان بحسب وكالة الانباء "وفا" المتظاهرين الفلسطينيين بتصعيد حدة قمع الجيش الإسرائيلي العنيف، لمسيراتهم الحدودية في قطاع غزة، قائلا إنه "في المرة المقبلة سنرد بشكل أكثر حدة، وسنستخدم كل ما هو متاح لنا".



وقال في حديثه صباح اليوم الأحد لإذاعة الجيش: لو كنت سألخص مسيرة حماس الإرهابية، يمكن القول بأن عطلة العيد قد مرت بهدوء، لم يصب أي جندي بجروح، لقد أدى جنودنا المهمة على أفضل وجه"، على حد تعبيره.



وزعم ليبرمان أن حماس رصدت ميزانية تقدر بـ15 مليون دولار لمسيرات العودة، و90% من الـ40 ألف شخص الذين شاركوا في مسيرات الجمعة، مسؤولون ونشطاء من حماس ويتلقون رواتب ثابتة.



و.ش



بنا 0756 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/04/01 - 03 : 11 AM