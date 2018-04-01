اتفاق على اول عملية لإجلاء مدنيين من دوما الغوطة في 1 ابريل /بنا/ اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان انه تم التوصل الى اتفاق مع روسيا يقضي بإجلاء مدنيين من مدينة دوما، آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية فيما لا تزال المفاوضات مستمرة حول مستقبل المقاتلين.



وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الاتفاق الجزئي يقضي بإجلاء 1300 مدني من الراغبين بالخروج الى ادلب في شمال غرب سوريا، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة للتوصل الى اتفاق نهائي في ما يتعلق بمستقبل المقاتلين.



وأعلنت اللجنة المدنية المشاركة في المفاوضات مع روسيا مساء السبت عن اتفاق لـ"إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري"، من دون أن توضح ما هي تلك الحالات وموعد بدء تنفيذ الإجلاء.



وانتهت السبت عملية إجلاء مقاتلي فيلق الرحمن ومدنيين من جنوب الغوطة الشرقية بخروج أكثر من 40 ألف شخص على مدى ثمانية أيام. وكان تم الأسبوع الماضي إجلاء أكثر من 4600 شخص من مدينة حرستا.



وضيقت قوات الاسد تدريجيا الخناق على الفصائل المعارضة، إثر هجوم جوي عنيف بدأته في 18 فبراير ترافق لاحقاً مع عملية برية، وقسمت الغوطة إلى ثلاثة جيوب.



خ.س



بنا 0751 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/04/01 - 02 : 11 AM