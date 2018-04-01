انطلاق المرحلة الثانية من تمرين "درع الخليج المشترك 1" بالذخيرة الحية الرياض في 1 ابريل /بنا/ انطلقت اليوم، المرحلة الثانية من تمرين "درع الخليج المشترك 1"، بتنفيذ المناورات الميدانية، بعد ان اختتمت الخميس الماضي المرحلة الاولى من التمرين، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لتمرين "درع الخليج المشترك 1" العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي: "إن المناورات الميدانية للتمرين تستمر لمدة خمسة أيام ، كمرحلة ثانية وهي تمرين بالذخيرة الحية تشارك فيه قوات الدول المشاركة بالتمرين، برية، وجوية، وبحرية، ودفاع جوي، وقوات خاصة".

وبين العميد السبيعي أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءات القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، حيث تشارك في التمرين قوات عسكرية على مستوى عالي من التدريب والاحترافية واستخدم فيه العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.

واضافت الوكالة ان تمرين "درع الخليج المشترك 1"، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية ، وتشارك فيه 23 دولة، كان نفذ الأسبوع الماضي واحدة من أضخم خطط التحرك العسكري لحشد القوات على مستوى العالم التي انطلق من لحظة وصول أولى طلائع القوات المشاركة في التمرين لأراضي المملكة العربية السعودية عبر المنافذ "البرية -الجوية-البحرية" وانتهاءً باكتمال تمركزهم في مناطق الحشد وقد استخدمت الطائرات العسكرية العملاقة للدول المشاركة لنقل الضباط والجنود والمعدات والعتاد النوعي الذي سيستخدم في التمرين.

وذكرت الوكالة ان التمرين الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، يستهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

كما يشكل نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات المستخدمة، إذ تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، فضلاً عن المشاركة واسعة النطاق للدول المشاركة، حيث تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش في العالم.

وتدعم مثل هذه التدريبات العسكرية الكبرى الأمن والاستقرار، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تكون جزءا من أي قوة مستقبلية يمكن أن تحتاج المنطقة لتشكيلها لردع أي تهديد.

كما يعد هذا التمرين تأكيدا على الثقل الدولي للمملكة العربية السعودية، ودلالة على أنها قادرة على حشد أي قوات ردع من الدول الشقيقة والصديقة في أي وقت، لحماية السلام، وصون الأمن، وحفظ مقدرات الشعوب ومكتسباتها، ضد أي تدخل وأي أطماع وتهديدات محتملة.



خ.س



بنا 0724 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/04/01 - 11 : 11 AM