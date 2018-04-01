ترامب: "أمازون" كبدت هيئة البريد الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات واشنطن في 01 أبريل/ بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان عملاق التجارة الإلكترونية، "أمازون" كبدت هيئة البريد الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات في تعاقدها مشتركة.

واوضح ترامب في تعليقه على تويتر إن خدمة البريد الأمريكية تخسر 1.50 دولار "في المتوسط مع كل طرد توزعه لصالح أمازون"، وفق بي بي سي.

وأضاف "إذا رفعت هيئة خدمة البريد أسعار نقل الطرود، سترتفع تكاليف الشحن لصالح أمازون بواقع 2.6 مليار دولار.

واوضح ترامب "استغلال خدمات البريد يجب أن يتوقف .. يتعين على أمازون أن تدفع التكاليف والضرائب الحقيقية الآن".



غير ان مؤيدي أمازون يقولون إن هيئة تنظيم البريد الأمريكية أثبتت أنها تجني أرباحا من خلال تعاقدها مع عملاق تجارة التجزئة على الإنترنت.





و.ش



بنا 0723 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/04/01 - 08 : 11 AM