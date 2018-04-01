إصابة 100 فلسطيني خلال المواجهات مع الاحتلال في اليوم الثاني لهبة "يوم الأرض" رام الله في 01 أبريل/ بنا / قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار إن أكثر من مئة فلسطيني أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي وبالاختناق في الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض.

وأوضح النجار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن سلطات الاحتلال استخدمت في قمعها للمسيرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر في الأطراف.



وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس بلغ اثنين وخمسين شهيدا وأكثر من تسعة آلاف جريح.



و.ش



بنا 0701 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2018/04/01 - 05 : 10 AM