وزير المواصلات: البحرين تطمح للوصول لمصاف الدول المتصدرة بجميع مؤشرات الاتصالات الدوليةً المنامة في01 أبريل / بنا / تحت رعاية سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تم افتتاح ورشة عمل المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات "بناء القدرات في مجال احصائيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وذلك في إطار سعي الوزارة لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزاً لدور المملكة الريادي.

وعقدت الورشة مؤخراً، بحضور أكثر من 30 مشاركاً في مجال إعداد احصائيات مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول المشاركة للاستفادة من التجارب المتبادلة واكتساب الخبرات في مجال إعداد الاحصائيات وتقارير مؤشرات قطاع الاتصالات، حيث اختيرت المملكة مقراً للورشة تقديراً لإحرازها المركز الأول عربياً ضمن مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لأربع سنوات متتالية.



وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد: "يسعدنا احتضان هذه الورش فهي منصة تفاعلية هامة لمناقشة وتبادل تجربة البحرين الرائدة في قطاع الاتصالات والاستفادة في الوقت نفسه من تجارب الدول الاخرى، كما يشرفنا اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) البحرين لاستضافة هذه الورشة.

وبين إن هذا الانجاز المشرف جاء نتيجة الاهتمام الذي توليه المملكة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهود هيئة تنظيم الاتصالات في ايجاد اطار تنظيمي فعال للقطاع، مشيرا أن البحرين تطمح للوصول إلى مصاف الدول المتصدرة بجميع مؤشرات الاتصالات الدوليةً والمضي قدماً في تعزيز هذا القطاع لجنى المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".



وضمن أعمال الورشة قام الممثل عن المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات السيد كريم عبدالغني بإدارة الورشة بإعطاء نظرة عامة على عمل ومهام الاتحاد وإحصاءات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن تطوير مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دولياً، كما وتم التطرق إلى اتجاهات القطاع وتحليلها، ومفاهيم المؤشرات وإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وغيرها.



كما تمت مناقشة المؤشرات الرئيسية وجودة خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتجربة كل من البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والتي كانت لتجربتهم بالغ الأثر في اقتصادها وقادرتها على التكيف مع التغيرات المستقبلية.



واستطاعت البحرين في أواخر عام 2015 تحقيق المركز الأول عربياً حسب مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، مما أدى إلى تقدير الاتحاد لإنجازات المملكة بمنح المملكة جائزة لتحقيق أكبر نسبة تطور في قطاع الاتصالات عالمياً منذ عام 2010 ولازالت المملكة تتصدر قائمة المركز الأول عربياً منذ ذلك الحين.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0610 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/01 - 15 : 09 AM