فنزويلا تدين المجزرة الإسرائيلية بحق مسيرة يوم الأرض الجمعة الماضي كراكاس 01 أبريل / بنا / أدانت فنزويلا المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضي خلال قمعه بالرصاص الحي مسيرة بيوم الأرض على حدود غزة استشهد خلالها 15 فلسطينيا و 1400 جريحا.



وأكدت فنزويلا وقوفها ودعمها وتضامنها مع العشب الفلسطيني ومطالبه العادلة، معربة عن أملها في الشفاء العاجل للمصابين، والجرحى.

وشددت على التزامها المطلق مع الشعب الفلسطيني وإرجاع حقوقه غير القابلة للتصرف على الأرض التي تعود إليهم تاريخياً، والنضال من أجل سيادتها واستقلالها.



أ.ا.ش/و.ش



بنا 0605 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/04/01 - 13 : 09 AM