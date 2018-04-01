البيرو تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر ابريل خلفا لهولندا نيويورك في 01 أبريل/ بنا / تبدأ البيرو رسميا اليوم الأحد تسلم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر ابريل الجاري خلفا لهولندا.

ويعقد مندوب البيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير غوستافو ميزا - كوادرا، مساء غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا يطلع خلاله الصحافة على برنامج المجلس لهذا الشهر.



ويضم المجلس 15 دولة ولكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، ولهم حق النقض "الفيتو"، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم : هولندا والسويد وبوليفيا وإثيوبيا وكازاخستان والكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبولندا والبيرو.





و.ش



بنا 0556 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 09 AM