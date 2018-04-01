سيئول ترسل سفينة حربية قبالة غانا بعد اختطاف ثلاثة من بحارتها سيئول في 1 ابريل /بنا/ اعلنت سيئول انها أرسلت سفينة حربية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل غانا بعد اختطاف ثلاثة من بحارتها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن الجيش الكوري، ان السفينة الحربية "مونمو ذي غريت" التي كانت تشارك في دوريات لمكافحة القرصنة في خليج عدن ارسلت الى المياه المقابلة لسواحل غانا، وان الخاطفين قراصنة من نيجيريا.



وقالت الخارجية الكورية الجنوبية انها على تنسيق وثيق مع دول المنطقة بما فيها غانا ونيجيريا وتوغو وبنين اضافة الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتحديد مكان البحارة وتأمين اطلاق سراحهم.



ولم يطلب الخاطفون حتى الساعة اي فدية لإطلاق سراح الرهائن الثلاثة.



وكانت سفينة الشحن "مارين 711" المسجلة في غانا والمؤلف طاقمها من 40 بحارا غانيا وثلاثة بحارة كوريين جنوبيين تعرضت الاثنين لهجوم شنه قراصنة مجهولون وخطفوا خلاله البحارة الكوريين الجنوبين واقتادوهم على متن زورق سريع الى مكان مجهول.





خ.س



بنا 0553 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/01 - 57 : 08 AM