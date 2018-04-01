مقتل عشرة وإصابة اثنين في انهيار فندق بوسط الهند نيودلهي في 1 ابريل /بنا/ قتل عشرة أشخاص وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق في منطقة مزدحمة في ساعة متأخرة من مساء السبت بمدينة اندور وسط الهند.

وقال مصدر في شرطة المدينة إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين، مضيفا أنه على الرغم من أن المبنى المؤلف من أربعة طوابق قديم الا انه لم يُعرف سبب انهياره على الفور.

لكن تقارير إخبارية محلية قالت إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.



وانهيار المباني أمر متكرر في الهند ، ففي أغسطس الماضي انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي مومباي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.





خ.س



بنا 0534 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/01 - 04 : 09 AM