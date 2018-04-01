الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب غربي صعدة صعدة في 1 ابريل /بنا/ اعلن الجيش اليمني انه تمكن من تحرير عدة مواقع جنوب غربي محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية جديدة اطلقها في مديرية الظاهر.

وقالت مصادر ميدانية لـ سبتمبر نت ، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية، ان قوات الجيش خاضت خلال هذه العملية معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت خلالها من تحرير حيد الأصم، وتبة أبو عقال، ومعسكر الكمب، ومبنى مستشفى الملاحيظ الريفي.



وأضافت المصادر، ان قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية الانقلابية على بعد كيلو متر من سوق الملاحيظ، مركز المديرية.



وكانت قوات الجيش حررت قبل يوم، مواقع استراتيجية في التبة الحمراء، وجناح الصقر، وعدد من المرتفعات الجبلية في محور علب وأسفرت المعارك عن مصرع 15عنصرا من المليشيا الحوثية وإصابة آخرين، وسط انهيار كبير لعناصرها.



واضاف المصدر ان مقاتلات التحالف العربي قصفت بكثافة مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية الانقلابية في المديرية، وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتكبيدها خسائر مادية.





خ.س



بنا 0529 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 116 اخر تحديث : 2018/04/01 - 55 : 08 AM