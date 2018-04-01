انطلاق مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية بمشاركة أكثر من 300 ألف جندي سيؤول في 01 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عن بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الامريكية اليوم الاحد، بحسب ما أوردت وكالة الانباء "يونهاب".

ويعتزم أكثر من 11,500 من أفراد الخدمة العسكرية الامريكيين، بما في ذلك الآلاف الذين يقيمون خارج كوريا، المشاركة في تدريب "فرخ النسر" الذي يستمر لمدة أربعة أسابيع، إلى جانب حوالي 300 ألف جندي كوري جنوبي.



وقال بعض المراقبين إن سيؤول وواشنطن تلعبان دوراً منخفضا وسط تراجع استفزازات كوريا الشمالية.

وتأتي هذه المناورات في وقت يستعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لإجراء محادثات قمة متتالية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ربيع هذا العام.



وقد تم اختصار مدة تدريبات "فرخ النسر" إلى شهر واحد، مع توقعات بعدم ظهور أصول استراتيجية أمريكية رئيسية مثل حاملات الطائرات والغواصات النووية المتطورة فى التدريبات.

واوضحت "يونهاب" ان الحلفاء سيبدأون تدريبات الحل الرئيسي وهي لعبة محاكاة الحرب لمدة اسبوعين في 23 أبريل، حيث سيتم حشد ما يصل إلى 12,200 جندي أمريكي.



و.ش



بنا 0508 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/01 - 13 : 08 AM