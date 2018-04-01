مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 01 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/وزير الاسكان: استراتيجية توفير الاراضي وتراقب الاسعار.

/محافظ العاصمة: تعميم ونقل "جواز العمل التطوعي" لمستوى اكثر تنظيما.

/وزارة الاشغال: مستشفى جديد للولادة بالمحرق.

/الاعلى للبيئة: هواء البحرين جيد جدا.

/فعاليات وطنية:ضرورة سن تشريعات لمواجهة الانفلات الالكتروني.

/انطلاق المؤتمر الدولي حول البرامج التمهيدية في التعليم العالي.

/معرض البحرين الدولي للكتاب يستقبل حتى يومه الرابع ما يزيد على 30 ألف زائر.

/مدير إدارة المنافذ: جوازات مطار البحرين مستعدة لاستقبال زوار سباق الفورمولا.

/تدريب مزيد من البحرينيين على خدمات «أمازون» للإنترنت.

/حميدان: البحرين تشارك العالم في تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد.

/ديوان الخدمة المدنية يشارك في يوم المهن لطلبة الحقوق بجامعة البحرين.

/«تنظيم الاتصالات» تعمل مع شركات الاتصالات إنشاء شبكة اتصالات واحدة للبنية التحتية.

/تقرير في الكونجرس يفضح دعم إيران للإرهابيين في البحرين.

/مظاهرات عرب الأهواز تمتد إلى مناطق جديدة.. والمتظاهرون يهتفون «أنا عربي وأفتخر».

/ولي العهد السعودي: يجب أن تبقى القوات الأمريكية بسوريا.

/13 مصابا برصاص الاحتلال في غزة بعد يوم من احتجاجات دامية.

/تصاعد الأزمة بين روسيا وبريطانيا بعد تبادل طرد الدبلوماسيين.

/ملالا تزور وادي سوات للمرة الأولى منذ تعرضها لإطلاق نار من طالبان.

/اعتصام من أجل السلام في ولاية هلمند الأفغانية.

/مقاتلات التحالف تدمر مراكز قيادة ومستودعات ذخائر حوثية بجبهة الساحل الغربي.

/غزة تشيع شهداءها بعد يوم دام.



و.ش



بنا 0454 جمت 01/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 08 AM