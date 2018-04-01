مطالعات الصحف في البحرين

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2018/04/01 - 12 : 08 AM
المنامة في 01 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/وزير الاسكان: استراتيجية توفير الاراضي وتراقب الاسعار.
/محافظ العاصمة: تعميم ونقل "جواز العمل التطوعي" لمستوى اكثر تنظيما.
/وزارة الاشغال: مستشفى جديد للولادة بالمحرق.
/الاعلى للبيئة: هواء البحرين جيد جدا.
/فعاليات وطنية:ضرورة سن تشريعات لمواجهة الانفلات الالكتروني.
/انطلاق المؤتمر الدولي حول البرامج التمهيدية في التعليم العالي.
/معرض البحرين الدولي للكتاب يستقبل حتى يومه الرابع ما يزيد على 30 ألف زائر.
/مدير إدارة المنافذ: جوازات مطار البحرين مستعدة لاستقبال زوار سباق الفورمولا.
/تدريب مزيد من البحرينيين على خدمات «أمازون» للإنترنت.
/حميدان: البحرين تشارك العالم في تمكين النساء والفتيات المصابات بالتوحد.
/ديوان الخدمة المدنية يشارك في يوم المهن لطلبة الحقوق بجامعة البحرين.
/«تنظيم الاتصالات» تعمل مع شركات الاتصالات إنشاء شبكة اتصالات واحدة للبنية التحتية.
/تقرير في الكونجرس يفضح دعم إيران للإرهابيين في البحرين.
/مظاهرات عرب الأهواز تمتد إلى مناطق جديدة.. والمتظاهرون يهتفون «أنا عربي وأفتخر».
/ولي العهد السعودي: يجب أن تبقى القوات الأمريكية بسوريا.
/13 مصابا برصاص الاحتلال في غزة بعد يوم من احتجاجات دامية.
/تصاعد الأزمة بين روسيا وبريطانيا بعد تبادل طرد الدبلوماسيين.
/ملالا تزور وادي سوات للمرة الأولى منذ تعرضها لإطلاق نار من طالبان.
/اعتصام من أجل السلام في ولاية هلمند الأفغانية.
/مقاتلات التحالف تدمر مراكز قيادة ومستودعات ذخائر حوثية بجبهة الساحل الغربي.
/غزة تشيع شهداءها بعد يوم دام.
و.ش
بنا 0454 جمت 01/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/01 - 12 : 08 AM