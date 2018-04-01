Sunday   01 Apr 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الطقس في البحرين: غائم جزئيا إلى غائم مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق
2018/04/01 - 10 : 08 AM
المنامة في 01 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاحد سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 18 إلى 23 عقدة وتصل من 23 إلى 28 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

وتحذر ادارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 25%.



و.ش

بنا 0441 جمت 01/04/2018


عدد القراءات : 66         اخر تحديث : 2018/04/01 - 10 : 08 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English