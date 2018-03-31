عالم الأسماك وخيمة الألعاب تجذبان زوار معرض مراعي (4)

المنامة في 31 مارس / بنا / خصصت اللجنة التنظيمية لمعرض مراعي (4) خيمة خاصة لعالم الأسماك، تم خلالها عرض الأسماك البحرينية ونبذه تعريفية خاصة بها ، كما تم تجهيز المكان بتقنيات عرض سينمائي يعكس عالم البحار، وقد غصت خيمة عالم الأسماك في معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني (مراعي 4) وكذلك خيمة ألعاب الفيديو (3D) بآلاف الزوار خلال زيارتهم للمعرض خلال الأيام الأربعة الماضية في ظل إقبال كبير من فئة الأطفال والعائلات.



واستمتع الحضور بالأسماك المنوعة والغريبة التي عرضت في المعرض من خلال الأحواض الخاصة لها وهو ما اجتذب الطلاب أيضا.



وللمرة الأولى في معارض مراعي فإن المعرض الرابع استحدث خيمة خاصة للألعاب التفاعلية حيث تتيح هذه الخيمة تجربة فريدة من خلال التفاعل المباشر بشكل مثير وهو ما اجتذب الزوار.



واحتوت خيمة الألعاب التفاعلية كذلك على مرسم خاص بالأطفال إلى جانب احتوائها على ألعاب الطين وغيرها من ألعاب الأطفال التي تتيح التفاعل كذلك مع أشكال الحيوانات المختلفة.



واحتوى مراعي هذا العام أيضا على ركن عرض أصدقاء مراعي من خلال الخيمة الخاصة بالأصدقاء والتي تقدم عروض يومية باستخدام الدمى على المسرح وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الأطفال حيث غصت الخيمة بالزوار على مدار فترات العرض اليومية الثلاث.



وقدم مسرح مراعي بطريقة مبتكرة اجتذبت الزوار من مختلف الأعمار.



وكذلك كان لمنطقة العرين ومنطقة الألعاب المطاطية مساحة كبيرة في معرض مراعي 4، حيث اجتذبت على مدار أيام المعرض الأربعة الزوار بشكل دائم وفي جميع الفترات من خلال ما تتيحه من أجواء ممتعة للأطفال والعائلات.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1745 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/31 - 03 : 09 PM