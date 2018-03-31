خلال برنامج الأمن الإذاعي..الرائد الدوسري : الجمارك بصدد الاستعانة بأجهزة متطورة تساهم في انسياب الحركة عبر المنافذ الجمركية

المنامة في 31 مارس/ بنا /أكد الرائد عبدالله صباح الدوسري رئيس شعبة البحث والتحري بشئون الجمارك ، أن شئون الجمارك ، بصدد الاستعانة بأجهزة متطورة ذات طاقة استيعابية أكبر وتحليل أدق للمعلومات ، ستساهم في عملية انسياب الحركة عبر المنافذ الجمركية كافة ، مؤكداً أن شئون الجمارك تعمل على انسياب الحركة وتقليل وقت الانتظار مع الدقة في التفتيش ، حيث بلغ معدل دخول الشاحنات الواردة عبر جسر الملك فهد خلال فبراير الماضي 15 ألف شاحنة ، وكان العدد للشاحنات الصادرة مقاربا لذلك.

وأوضح أن مشروع النافذة الواحدة ليس مشروعاً جمركياً فقط ، بل مشروع وطني ، حيث تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهو نظام تخليص يخضع للتحديث والتطوير دائما بهدف رفع جودة الخدمات الجمركية المقدمة ، مشيراً إلى نظام الدفع الإلكتروني والذي سهل على المخلصين والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك عملية إنهاء الإجراءات الجمركية .

وأشار الرائد عبدالله صباح الدوسري في مقابلة مع برنامج (الأمن) الإذاعي والذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، إلى أن نظام التخليص المسبق للشاحنات والذي يبدأ تطبيقه في الأول من ابريل ، يقوم على أربعة مراحل وهي إعداد البيان ، تحليل البيانات ، توجيه الشاحنات إلى المسارات للتفتيش ، والمرحلة الأخيرة هي خروج الشاحنة ، مضيفاً أن هذا النظام عند تطبيقه سيفسح المجال لشئون الجمارك بمعرفة نوع البضاعة القادمة قبل وصولها مما يساهم في عملية تحديد نوعية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ويساهم في عملية تسريع الإجراءات.



ح ب/م خ



بنا 1739 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/31 - 59 : 08 PM