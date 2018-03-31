مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات يكرم 36 مشاركا في دورتين متخصصتين المنامة في 31 مارس/ بنا / كرم مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات ، المشاركين في دورة المرافق العسكري مع حماية الشخصيات الهامة ، ودورة مهارات الرماية المتخصصة والذين بلغ عددهم 36 من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني.



وأوضح مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات أن عقد مثل هذه الدورات يعود بالفائدة على المشاركين عند أدائهم الواجب بمرافقة كبار الشخصيات ، حيث تضمن برنامج الدورتين ، تدريبات متخصصة لعناصر حماية الشخصيات الهامة مما يزيد من قدرة وكفاءة المرافق العسكري في أداء واجبه على أكمل وجه ، ورفع مستوى أداء وكفاءة المشاركين في التعامل مع السلاح، وإجادة استخدامه بصورة سليمة، وتأهيلهم للتعامل مع الأهداف بكفاءة عالية.

وأشاد مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات بالتزام المشاركين في الحضور والتفاعل مع برامج الدورتين وتعاونهم مع المدربين ، معربا عن شكره للمحاضرين والمدربين وكل من ساهم في إنجاح الدورتين ، متمنيا للمشاركين الاستفادة وداعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه .



ن.ع/م خ



بنا 1732 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/03/31 - 36 : 08 PM