رئيس الجمارك يعقد اجتماعاً مع محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه العمل الجمركي بين البلدين المنامة في 31 مارس/ بنا / عقد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك مع معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية اجتماعهما الثاني ، وذلك ضمن التعاون المشترك لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه العمل الجمركي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس جمارك مملكة البحرين بمعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية والوفد المرافق ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لجمارك البلدين الشقيقين، أهمها تنسيق المواقف في كافة مواضيع منظمة الجمارك العالمية وغيرها من المنظمات الدولية لما لها من مردود إيجابي للبلدين، والاطلاع على آخر مستجدات تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي والمسار السريع وأهمية تبادل المعلومات والتعاون المشترك و معالجة الصعوبات التي قد تواجه العمل الجمركي ، كما تم بحث تطبيق نظام التخليص المسبق للإرساليات الواردة والصادرة عبر جسر الملك فهد والذي سوف يساهم في اختصار الوقت والجهد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي على المستوردين والمصدرين.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استكمال وتطوير الربط الالكتروني بين جمارك البلدين ، و تشكيل فرق عمل لمراجعة كافة المواضيع المشار إليها وتقديم خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال شهر ابريل 2018 وعرضها على مدراء عموم الجمارك بالبلدين لاعتمادها والبدء بتنفيذها على أن يتم متابعه ما تم تنفيذه خلال الاجتماع الثالث للجنة المزمع عقده في شهر أكتوبر 2018م بمدينه الرياض.

من جانبه ، شكر معالي محافظ الجمارك السعودية معالي رئيس الجمارك البحرينية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وأكد على أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعه انجاز ما تم الاتفاق عليه ووضعه موضع التطبيق و العمل على بحث سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بين البلدين.





ن.ع/م خ



بنا 1729 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/31 - 33 : 08 PM