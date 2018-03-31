رئيس مركز شباب الشاخورة يشيد بتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنامة في 31 مارس/ بنا / عبر السيد علي محسن سبت‎ رئيس مركز شباب الشاخورة عن شكره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البلاد المفدى للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على تصريحه القيم بخصوص ادخال معلومات مغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي تمس البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتعرض بشكل خبيث ومغرض لخلق نوع من الشق الاجتماعي لأغراض شخصية تمس امن واستقرار الوطن.



ودعا سبت في تصريح له إلى تخليص المجتمع البحريني من هذه الآفة الضالة ومحاربتها وتعريتها امام الرأي العام متمنيا من سمو الشيخ ناصر بن حمد اخذ المبادرة لنشر اضرار استخدام هذا الوسائل لمآرب شخصية هدفها تدمير العلاقة السامية التي تربط جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بشعبه الوفي، سائلا الله جل شأنه أن يجعل البحرين عصية على كل المتربصين للنيل من استقرارها وامنها مجددا شكره لسمو الشيخ ناصر بن حمد ووقوفه مع سموه قلبا وقالبا.











ن.ع/م.ح.



بنا 1717 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/31 - 31 : 08 PM