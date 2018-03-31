رئيس مركز شباب الزلاق يشيد بتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنامة في 31 مارس/ بنا / أعرب السيد مفتاح جمعه الدوسري رئيس مركز شباب الزلاق ان مضامين تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ستظل قبسا من نور يهتدي به كل مواطن غيور في محبته لوطنه.



وقال الدوسري في تصريح له: "إن الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الإجتماعي تقتضي توظيفها التوظيف الصحيح لتكريس الوحدة الوطنية بين جميع أطياف ومكونات الشعب البحريني فالدور الأكبر للأندية والمراكز الشبابية هي حماية الشباب والناشئة من البعض الذي يستغل هذه الوسائل في نشر الفرقة والتشكيك بهدف خلط الأوراق وزرع البلبلة بين المواطنين".



وأضاف قائلاً:" أننا في المراكز الشبابية ندعم بقوه كل ما ورد في تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد، فإن الأمانة التي قبلنا بها تحتم علينا حماية جميع منسوبي المراكز الشبابية، وحتى تتحقق هذه الحماية فإننا نقولها بصوت واحد نحن خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومعها قلبا وقالبا، ولنا في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة القدوة الحسنة في الحفاظ على مكتسبات الوطن ولنكن جميعا سدا منيعا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن".







ن.ع/م.ح.



بنا 1701 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/31 - 06 : 08 PM