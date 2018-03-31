رئيس مركز شباب سلماباد يشيد بتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنامة في 31 مارس/ بنا / أكد السيد حســـن ســـبت رئيس مركز شباب سلماباد وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولاعبو وجميع منتسبي المركز في تصريح لهم وقوفهم وتأييدهم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة ما اثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة التي كانت تريد بث الفتنة وترويج الشائعات الكاذبة التي تهدف لتقويض العلاقات القوية والمتينة بين جلالته وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا.



وأشاد رئيس مركز شباب سلماباد بما جاء في تصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حول ما تشهده بعض مواقع التواصل الاجتماعي من محاولات خبيثة تستهدف النيل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهم الله تعالى مؤكدين بأن مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان توجه لخدمة المملكة وخدمة المجتمع وخدمة الشباب بالمملكة وبما يعود على الجميع بالنفع والفائدة مطالبين بحث جميع الشباب وشباب المركز خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة التي تخدم الوطن وتعود عليه بالفائدة وتقوي العلاقة بين قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والشعب بالمملكة وبين كل أطياف المواطنين بالمملكة والحذر من الاصوات النشاز التي تهدف لبث الفتنة والاساءة لشعب البحرين المخلص لوطنه وقيادة عاهل البلاد المفدى داعين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه.







ن.ع/م.ح.



بنا 1651 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/31 - 30 : 08 PM