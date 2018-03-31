مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمر مراكز قيادة ومستودعات ذخائر حوثية بجبهة الساحل الغربي عدن في 31 مارس / بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مراكز قيادة وآليات عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر وتجمعات للحوثيين في مناطق الفازة والتحيتا والدريهمي بجبهة الساحل الغربي لليمن تكبدت على إثرها الميليشيا الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأسفرت الغارات عن مصرع عشرات الحوثيين وتدمير عشرات الآليات العسكرية للمليشيا وإرباك صفوفها وسط فرار جماعي لعناصرها وإنهاك لقدراتها العسكرية في ضربات نوعية وقاسمة لمقاتلات التحالف.



وذكرت وكالة أنباء الامارات أن مقاتلات التحالف، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، استهدفت خنادق وحاويات تحتوي على أسلحة وذخائر، إضافة إلى تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق البرح غرب تعز والجاح وجبل راس التابعتين للحديدة بجبهة الساحل الغربي لليمن، ومنطقة العدين التابعة لمحافظة إب الحدودية مع مديرية الحديدة.



وبدأت قوات الشرعية اليمنية بالتقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية وتطهيرها من الجماعات الإرهابية فيما تم التصدي لمحاولات تسلل فاشلة للميليشيا باتجاه مدرية الجراحي أسفرت عن مصرع العديد منهم وتدمير عتادهم.



ونجحت الضربات التي وجهتها المدفعية والمقاتلات التابعة للتحالف العربي على مواقع تجمع الحوثيين في استهداف عدد كبير من قيادات الميليشيات الحوثية الإيرانية ممن يديرون المعارك في مواقع مختلفة على الساحل الغربي لليمن وسط انهيارات متسارعة وحالة من الارتباك في صفوفهم.



ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية مستمرة في رصد واستهداف تجمعات الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية على جبهة الساحل الغربي لليمن.





م.ح.



بنا 1642 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/31 - 48 : 07 PM