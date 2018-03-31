رئيس مركز شباب عراد يشيد بتصريح سمو الشيخ ناصر بن حمد ودعوته لوأد الفتنة المنامة في 31 مارس/ بنا / عبر محمد حسن العرادي رئيس مركز شباب عراد عن دعمه وتأييده لتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية البحرينية التي دعا فيها الى عدم الالتفات للدعوات المشبوهة التي تتعرض الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد حفظهم الله.



وحذر العرادي من خطورة ما يقوم به بعض اصحاب الحسابات المجهولة والمشبوهة التي تعبث بالأمن الوطني، وتساهم في تشويه صورة مملكة البحرين وزرع الفتنة بين مختلف مكوناتها وشخصياتها الوطنية، مشيدا بدعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد بعدم التجاوب مع هذه الدعوات او التأثر بها، خاصة وانها تسعى للنيل من الثوابت الوطنية.



واشاد العرادي بدور وزارة شئون الشباب والرياضة التي سعت دائماً لتعزيز اللحمة الوطنية داعياً عموم شباب البحرين وخاصة المنتمين الى المراكز الشبابية الى عدم الالتفات الى اصحاب النوايا السيئة الذين يعملون على ازكاء الفتنة وتسميم الاجواء الوطنية من خلال الهاء الناس بمتابعة معارك وهمية لا تخرج عن اطار وسائل التواصل الاجتماعية، لافتا الى هذه الحسابات تفتقد الى المصداقية والقدرة على المواجهة لذلك تلجأ الى استخدام الحسابات الوهمية والاسماء الرمزية وتتعمد استخدام بعض الصور واسماء قيادات رسمية للإيحاء بصدق معلوماتها.



وختم العرادي تصريحه بالقول ان البحرين بحاجة الى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة خاصة امام التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد في عالم يضج بالاصطفافات والحروب الاقليمية رافضا التدخلات الخارجية التي تسيء للبلاد وتسعى الى زعزعة الامن والاستقرار.



ن.ع/م.ح.



بنا 1628 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/31 - 32 : 07 PM