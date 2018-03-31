رئيس البرلمان العربي يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس باريس في 31 مارس/ بنا / التقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في باريس جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.



وسلم رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء رسالة رسمية موجهة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب فيها الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسالته أن الوقت حان لمساندة حق الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقا لمبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وثمن السلمي المواقف التاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسي الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في العام 2014 والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بشأن مدينة القدس الذي عكس موقف جمهورية فرنسا دعمًا لعدالة القضية الفلسطينية.

وعبر عن تطلع البرلمان العربي لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية وما تمتلكه من ثقل على المستوى الدولي دعما لحق الشعب الفلسطيني المشروع.





م خ



بنا 1552 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/31 - 58 : 06 PM