الجودر يشيد بتصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد الداعية لبناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ويدعو الشباب للتفاعل الإيجابي مع مواقع التواصل الاجتماعي المنامة في 31 مارس/ بنا / أشاد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بتصريحات العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بشأن الوقوف بحزم في وجه المحاولات لزرع الفتنة عبر حسابات مدسوسة تروج الأكاذيب والشائعات، مؤكدا أن بعض هذه الحسابات المغرضة تسعى إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتقويض مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.



وثمن سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عاليا كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحازمة التي تنم عن وعي كبير بأهمية وحدة الصف الوطني في مملكة البحرين، وتؤكد التمسك بالقيم والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة التي تميز مجتمعنا وفي مقدمتها الالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة.



ودعا سعادة السيد هشام بن محمد الجودر الشباب إلى ضرورة المحافظة على مكتسبات الوطن وعدم الالتفات لمن يحاول المساس باللحمة الوطنية البحرينية، كما دعا الشباب إلى تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي فيما يعود على الوطن والمجتمع والأفراد بالنفع، من خلال استثمار فعال للتكنولوجيا وتطبيقاتها.



ن.ع/م.ح.



بنا 1525 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/31 - 27 : 06 PM