مدير إدارة المنافذ بشئون الجنسية والجوازات والإقامة: جوازات مطار البحرين على أتم الاستعداد لاستقبال زوار سباق الفورملا1 المنامة في 31 مارس/ بنا / صرح السيد شوقي السبيعي مدير إدارة المنافذ بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنه في إطار استعدادات مملكة البحرين لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 "الفورملا1" فقد انتهت شعبة جوازات المطار من التجهيزات اللازمة لاستقبال زوار الفورملا1 ، إذ تهدف الاستعدادات إلى تسهيل حركة دخول الزوار وإتمام إجراءاتهم بسرعة وسلاسة.



وأوضح أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، ومن أجل ضمان حسن سير العمل لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي ، قامت بالاستعانة بجميع الموظفين على جميع النوبات في فترة السباق لتفادي أي نقص في القوة البشرية في استقبال زوار المملكة خلال فترة السباق.

وأشار إلى أنه تم تخصيص منصات استقبال منفصلة لكل مجموعة على حده، كالإعلاميين، الفرق، والزوار من الجمهور، كما أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال كبار الشخصيات أيضا لإنهاء إجراءاتهم في أقل وقت ممكن.



ن.ع/م خ



بنا 1454 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/31 - 01 : 06 PM