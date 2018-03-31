منظمة التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين جدة في 31 مارس / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية تخليداً ليوم الأرض، ما أدى إلى سقوط أكثر من 16 شهيدا وجرح أكثر من 1400 مواطن فلسطيني، معتبرة أن هذا التصعيد الخطير يشكل إرهاب دولة وجريمة تستدعي التحقيق والمحاسبة.



وحمّل الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان له اليوم، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار وتصاعد عدوانها وجرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.



وجدد التأكيد على ضرورة انخراط المجتمع الدولي في رعاية مسار سياسي يفضي الى تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.





م.ح.



بنا 1440 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/31 - 47 : 05 PM