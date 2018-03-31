خلال استقباله رؤساء الأقسام بإدارات الوزارة ..الوزير خلف: "الأشغال" تفخـر بمنتسبيها من الكوادر المحلية المنامة في 31 مارس/ بنا / استقبل سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدداً من رؤساء الأقسام الذين تمت ترقيتهم مؤخراً بحضور مدراء الإدارات المعنية.



وفي بداية اللقاء رحب سعادة وزير الأشغال برؤساء الأقسام الذين تمت ترقيتهم قائلاً (أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة هذا التعيين، فأنتم من ذوي الخبرة والكفاءة، وإن وصولكم إلى هذه المواقع في العمل إنما هو مصدر فخر للوزارة) مضيفاً (إن ما جنيتموه جاء بفضل التطور المهني والتدرج الوظيفي الذي نتمناه لكم، وبفضل جهودكم وخبراتكم بالدرجة الأولى، ونحن في الوزارة نفخر بهذه الكوكبة من الشباب والشابات الطموحين المخلصين المهيئين لتحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل).

وأضاف م. خلف "إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتفخر دائماً بمنتسبيها من الكوادر المحلية، والأمل فيكم كبير، والبلد بحاجة إليكم، والعهد الذي نرجوه منكم أن تستمروا على هذا النهج في استلام المسؤوليات، خاصة وأن علينا وعليكم واجباً مهنياً وواجباً وطنياً، ولابد من مراعاة المسؤولية تجاه الزملاء الآخرين من العاملين معكم لتحفيزهم على مزيد من البذل والعطاء كلٌ في مجال تخصصه، أخذاً في الاعتبار أن نظرتنا واحدة لتطوير العمل، خاصة وإننا نمثل وزارة خدمية أنشأت لخدمة المواطن والمقيم، بجانب كون الوزارة جهة مهنية مسؤوليها على قدر من الكفاءة".

واختتم سعادة الوزير: أشعر بالفخر لما بلغتموه من مكانة في هذا البلد، ولا يسعني إلا أن أكرر التهاني والتبريكات وأشكر المسؤولين والوكلاء المساعدين والمدراء لجهودهم ومتابعاتهم لكم كفريق عمل واحد.

من جانبهم وعد المكرمون سعادة الوزير بالاستمرار في التفاني وبذل الجهود بما يخدم الوطن ويحقق مصلحة العمل ويسجل للوزارة المزيد من المكاسب على الصعيد العملي والمهني.





م خ



بنا 1407 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/31 - 21 : 05 PM