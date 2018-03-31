إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مواجهات شرق قطاع غزة غزة في 31 مارس/ بنا / أصيب ستة فلسطينيين، اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.



وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن المئات من المواطنين توجهوا لليوم الثاني على التوالي إلى الخيام، التي أقيمت على مقربة من الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، واستهدفتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وأكدت أن 3 شبان أصيبوا في أقدامهم بمواجهات شرق خان يونس، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه قرب منطقة دوار ملكة شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق الحي، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء للعلاج وحالته متوسطة.

كما أصيب أحد الشبان برصاصة في قدمه بمواجهات اندلعت قرب موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة للعلاج.

وأصيب شاب برصاصة في القدم بالمواجهات شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا، ووصفت حالته بالمستقرة.

وكان أهالي القطاع شيعوا اليوم أربعة عشر شهيدا ممن قضوا برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، فيما عمّ الحداد الوطني والإضراب الشامل، وأغلقت كافة المحال التجارية والأسواق والمؤسسات أبوابها، بما فيها الجامعات والمدارس حدادا على أرواح الشهداء.



م خ



بنا 1356 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/31 - 20 : 05 PM