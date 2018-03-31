مقتل ثلاثة من رجال الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غرب باكستان اسلام آباد في 31 مارس/ بنا / قتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار استهدف موكب قائد الشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.



وذكر مسؤول أمني باكستاني اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بعد أثناء مرور موكب قائد شرطة مدينة ديرة إسماعيل خان بالقرب منها، مما أدى إلى تدمير إحدى سيارات الشرطة التي كانت في الموكب وإصابة خمسة من رجال الشرطة.

وأضاف أن ثلاثة من المصابين فارقوا الحياة بعد وقت قصير من نقلهم إلى المستشفى، موضحا أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة.





م خ



بنا 1328 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/31 - 34 : 04 PM