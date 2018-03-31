برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية يستعد لاستقبال الدفعة الرابعة.. 2 أبريل انتهاء فترة التسجيل للالتحاق بالبرنامج المنامة في 31 مارس / بنا / يستعد القائمون على برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية لاستقبال مرشحي الدفعة الرابعة من البرنامج مع قرب انتهاء فترة التسجيل المقررة في 2 أبريل المقبل على الموقع الخاص بالتسجيل http://www.fdpm.gov.bh/fellowship ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام المزيد من الراغبين في الالتحاق، وبما يفوق عدد طلبات المتقدمين في انطلاقة البرنامج الأولى عام 2015.



ويحظى البرنامج باهتمام كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث يضع البرنامج الملتحقين أمام تحد كبير ومهم، وهو الاطلاع عن قرب مع آليات صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبما يضمن لمنتسبي البرنامج النظر في الصورة الأشمل للعمل الحكومي، والتعرف على الجوانب المختلفة له، ومن بين هذه المؤشرات التي يتم الحرص على الوفاء بها: استمرار التواصل مع خريجي الدفعات السابقة، ومشاركتهم في عدد من الدورات التدريبية بعد تخرجهم من البرنامج والاجتماع معهم بشكل منتظم.



فقد حقق البرنامج في دوراته الثلاث السابقة، ومع تصاعد مؤشرات الإقبال على الالتحاق بالدورة الرابعة الحالية التي انطلقت عملية التسجيل لها في بداية مارس الجاري أهدافاً متميزة بوصوله الى اكتشاف طاقات شبابية ستساهم بناء ونهضة في مملكة البحرين، حالياً ومستقبلاً، وتلك الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تقود في مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني التي ليست بحاجة سوى لمزيد من حماس الشباب المؤهل والقادر على استيعاب مستجدات العصر الحديث والتعاطي معها بكفاءة وفاعلية.



خ.ب/ع ع



بنا 1248 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/31 - 10 : 04 PM