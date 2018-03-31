الخيرية السعودية البحرينية تناقش مشاريعها الخيرية المنامة في 31 مارس / بنا / عقد مجلس إدارة جمعية حسن الجوار الخيرية "السعودية ــ البحرينية" برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور كافة الأعضاء.



وأوضح السيد جمال الياقوت عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية، أن المجلس استهل اجتماعه بمناقشة جدول الأعمال المُعد للاجتماع الأول لعام 2018م وسط عدد من المشاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية والاطلاع على الرسم البياني الأسري للوارد والمنصرف وبيان الأسر بالحالات الجديدة وإعادة التقييم لحالات الأسر الموجودة بالجمعية ثم الاطلاع على بيان الوارد والمنصرف للجمعية.



وقال ان الجمعية العمومية اطلعت على الحساب الختامي والتقرير المالي للجمعية للعام 2017م ثم الاطلاع على التقرير الأولي وما استجد من أعمال.



واضاف أن الجمعية العمومية برأت مجلس الإدارة من الذمة المالية وتزكية انتخاب مجلس الإدارة الجديد للفترة القادمة برئاسة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.



وأشار الياقوت الى أن رئيس مجلس الإدارة السفير الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وجه الشكر والامتنان نيابة عن مجلس الإدارة إلى المتبرعين المحسنين لدعمهم المستمر للجمعية.



خ.ب/ع ع



بنا 1142 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/31 - 35 : 03 PM