وكيل وزارة شؤون البلديات يفتتح حديقة بني جمرة ٢ المنامة في 31 مارس / بنا / افتتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح حديقة "بني جمرة 2" بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية وعدد من المسئولين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في بني جمرة.







وقال أبو الفتح خلال الافتتاح، إن الوزارة وضعت ضمن برنامجها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المحققة لرؤيتها الطموحة في عمل بلدي شامل قائم على أساس الاستدامة"، وأضاف "حرصت الوزارة على أن تكون مشاريعها التنموية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي تهتم بتلبية كافة احتياجات المواطنين والمقيمين".



وأكد أبو الفتح أن الشراكة المجتمعية هي مفهوم أساسي في العمل البلدي "مشيرا إلى أن "مشروع أصدقاء حدائق الشمالية يعزز هذا المفهوم ويساهم في الحفاظ على الحدائق من التخريب بالشراكة مع الجهاز التنفيذي في البلدية".



وأوضح ان هذه الحديقة سيتبعها افتتاح حديقتين في المنطقة الشمالية احداهما في منطقة بوري والأخرى في مدينة حمد وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين كمتنفس ومرافق عامة لهم.



وقال ان "أغلب الحدائق حاليا يتم توفير حراس أمن لها وتركيب كاميرات امنية وذلك للحفاظ على المرافق العامة من التخريب"، داعيا الأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية من الأعمال الخارجة عن سلوكيات المواطن البحريني.



من جهته قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم "نعمل على إنجاز الكثير من المشروعات على أرض الواقع، لنصل إلى مرحلة الطموح لدى المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبية"، مؤكداً "سعي البلدية إلى إنجاز مشروع في كل دائرة ليكون متنفساً للأهالي"، مشيرا الى ان البلدية الشمالية قد وضعت خطة متكاملة لافتتاح عدد من الحدائق خلال العام الجاري.



وتابع "بالتعاون مع المجلس البلدي، سنعمل وبدعم من الأهالي على الكثير من المشروعات المقبلة التي من خلالها نحقق تطلعات وآمال الأهالي فيما يتعلق بالعمل البلدي"، مشيراً إلى أن افتتاح حديقة بني جمرة 2 ثمرة جهد مشترك بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ليس فقط على مستوى الحدائق، بل على الكثير من الأصعدة التي تعزز مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزز العلاقة بين مختلف القطاعات.



وفيما يتعلق بلجنة أصدقاء حديقة بني جمرة 2 قال الغتم "إن برنامج أصدقاء الحدائق هو أحد المشروعات التي تعزز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاع العام، والقطاع الأهلي والذي اطلقته البلدية منذ 6 سنوات ، إذ أن الأهالي هم الممثلون الحقيقيون والراعون لمثل هذه المشروعات التي تحافظ على مقدراتنا وإنجازاتنا جميعاً".



وتابع "من أهداف (أصدقاء الحدائق) المحافظة على الحدائق من التخريب والعبث بمحتوياتها، وعمل فعاليات مشتركة بين أعضاء لجنة أصدقاء الحدائق والبلدية، وزيادة الوعي البيئي والثقافي بأهمية الحدائق، والتنسيق مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في تطوير الحديقة وعمل فعاليات مشتركة".



خ.ب/ع ع



بنا 1118 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/31 - 24 : 02 PM