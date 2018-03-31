سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تعزية ومواساة الى اخيه سمو امير دولة الكويت المنامة في 31 مارس / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.







كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين الى كل من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعرب سموه فيهما عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.





خ.ب/و.ش



بنا 1045 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/31 - 51 : 01 PM