الدفاع الجوي الملكي السعودي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران الرياض في 31 مارس/بنا/ صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة من صباح اليوم السبت رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".







وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن العقيد المالكي أفاد "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة".



وأضاف "أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيات المسلّحة، بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أن "ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران".





خ.أ



بنا 0951 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/31 - 18 : 01 PM