جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه سمو امير دولة الكويت الشقيقة المنامة في 31 مارس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح المحمد الصباح المحمد الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.







خ.ب/خ.أ



بنا 0946 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/03/31 - 51 : 12 PM