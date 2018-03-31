ضمن البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي الجهاز.. "الوطنية لحقوق الإنسان" تستقبل المجموعة الثالثة من منتسبي جهاز الأمن الوطني المنامة في 31 مارس / بنا / نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ورشة عمل للمجموعة الثالثة من منتسبي الجهاز حول "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بمنتسبي جهاز الأمن الوطني في حقوق الإنسان والذي يستهدف تدريب 160 منتسبًا للجهاز.







وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور محمد حماد الهيتي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين عدد من المحاور من ضمنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، موقف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من التعذيب، والرؤية الدولية وموقف المشرع البحريني منها.



تجدر الإشارة الى أن البرنامج الخاص بمنتسبي جهاز الأمن الوطني يمتد خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، يتضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية المتكاملة وذات الصلة بالآليات الوطنية لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، والعقوبة القاسية، واللاإنسانية والمهينة والبرتوكول الاختياري، بالإضافة إلى استعراض الآليات الدولية التعاهدية والتابعة لمجلس حقوق الإنسان.





خ.ب/و.ش



بنا 0758 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/31 - 06 : 11 AM