ديوان الخدمة المدنية يشارك في يوم المهن لطلبة الحقوق بجامعة البحرين المنامة في 31 مارس / بنا / شارك ديوان الخدمة المدنية في (يوم المهن التخصصي لطلبة الحقوق) والذي نظمته جامعة البحرين تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض حمزة يوسف، حيث تأتي هذه المشاركة انطلاقاً من حرص الديوان على تعريف الطلبة بسوق العمل في القطاع الحكومي والرد على استفساراتهم ومساعدتهم في اختيار المجال المهني المناسب لطلبة تخصص الحقوق.





من جانبه أكد القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال السيد غازي محسن الغريري "أن ديوان الخدمة المدنية يولي الطلبة الخريجين من جامعة البحرين اهتماماً باعتبارها صرحاً وطنياً أكاديمياً تخرجت منه الكفاءات الوطنية المؤهلة والتي يستفيد منها القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين".



وأشار إلى أن "المعنيين بإدارة التوظيف بالديوان قدموا شرحاً تعريفياً لطلبة كلية الحقوق وتعريفهم بسوق العمل وتوعيتهم بمستقبلهم المهني بعد انتهائهم من الدراسة الجامعية".



وذكر ديوان الخدمة المدنية "أن يوم المهن التخصصي يهدف إلى إيجاد فرص للتواصل بين الطالب في جامعة البحرين وسوق العمل، ويهدف إلى تعريف سوق العمل بفروع الكلية ومخرجاتها، كما يتيح يوم المهن الفرصة لجهات العمل لمقابلة الطلبة وتوعيتهم بمستقبلهم في سوق العمل بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية".









خ.ب/خ.أ



بنا 0752 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/31 - 00 : 11 AM