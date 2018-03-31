مقتل 23 مسلحا خلال عمليات أمنية في أفغانستان بينهم 2 من (داعش) غزني(أفغانستان) في 31 مارس/بنا/ قتل اليوم في افغانستان 23 مسلحا على الأقل، من بينهم اثنان من مسلحي تنظيم (داعش) خلال الساعات الـ24 الماضية في عمليات أمنية نفذتها القوات الأفغانية في أجزاء مختلفة من البلاد، طبقا لما ذكرته قناة (تولو.نيوز) التلفزيونية الافغانية.







وأضافت الوزارة أن 23 مسلحا آخرين أصيبوا في العمليات التي جرت في أقاليم غزني وفرح وبادغيس وباغلان وتخار وباداخشان وهلمند، حسب الوزارة، فيما أصيب أحد قادة طالبان المحليين.



ذكرت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها صباح اليوم أن العمليات التي قامت بها كانت في اطار التصدي لعناصر تنظيم كل من (داعش) و(طالبان) الأفغانية الارهابيين التي تشن هجمات في البلاد.



كانت الأمم المتحدة قد ذكرت الشهر الماضي في تقريرها السنوي حول حجم الخسائر البشرية في أفغانستان إنه للعام الرابع على التوالي، قتل وأصيب أكثر من 10 آلاف مدني في الصراع في البلاد.





خ.أ



بنا 0718 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/03/31 - 32 : 10 AM