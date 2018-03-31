العثور على تسرب للبخار في أحد المفاعلات النووية جنوب غربي اليابان طوكيو في 31 مارس/بنا/ قالت الشركة المشغلة لمحطة غينكاي للطاقة النووية جنوب غربي اليابان إنها وجدت تسربا للبخار في أحد المفاعلات بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تشغيل المحطة النووية، وقد أوقفت توليد الطاقة الكهربائية في وقت مبكر من يوم السبت.







وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية NHK أن شركة كيوشو للطاقة الكهربائية قالت إن أحد العاملين وجد تسربا بسيطا في المفاعل رقم 3 في حوالي الساعة السابعة مساء يوم الجمعة، يذكر أن المحطة النووية تقع في بلدة غينكاي بمحافظة ساغا، وتشير الشركة إلى أن البخار لا يحتوي على مواد مشعة، وإن نقاط المراقبة حول المحطة تظهر أنه لا يوجد أي تغير في مستويات الإشعاع. وقالت إنه لم يتسبب بأي ضرر على البيئة.



وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن التسرب وقع في أنبوب متصل بجهاز يزيل الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى من البخار.



وكان المفاعل يولد الكهرباء بقدرة 75 في المائة من قدرته التشغيلية عند اكتشاف التسرب. وتقول الشركة إنها قامت بتخفيض الإنتاج بصورة تدريجية طوال الليل حتى أوقفت المحطة تماما بحلول الساعة السادسة من صباح يوم السبت.



وتوضح الشركة إنها تعمل بسرعة لتحديد سبب التسرب وإعادة تشغيل المحطة النووية.



خ.أ



بنا 0703 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/31 - 08 : 10 AM