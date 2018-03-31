الجيش الاسرائيلي يقصف وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية

غزة في 31 مارس/ بنا / قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شرق وسط قطاع غزة، بعدة قذائف.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل شرق القطاع، استهدفت مناطق زراعية بعدة قذائف، محدثة أصوات انفجارات أرهبت المواطنين عامة، والأطفال والنساء خاصة.



وجاء القصف بعد يوم دام في القطاع، هو الأكثر دموية منذ عدوان 2014، حيث قتلت وجرحت قوات الاحتلال مئات المواطنين شرق القطاع خلال تصديها لمسيرات يوم الارض بقوة النار.



و.ش



بنا 0650 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/31 - 55 : 09 AM