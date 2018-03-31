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غوتيريش يطالب بإجراء تحقيق مستقل بشأن استشهاد فلسطينيين على حدود قطاع غزة
2018/03/31 - 07 : 08 AM
نيويورك في 31 مارس/ بنا / طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق مستقل بشأن استشهاد فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود بين الضفة الغربية وغزة.


وكانت الاشتباكات بين الجيش الاسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين بمناسبة يوم الارض امس الجمعة اسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا بينهم اطفال واصابة اكثر من ألف خلال الاحتجاجات.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، بطلب من الكويت، لمناقشة العنف الذي وقع على حدود قطاع غزة.
وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجيش الإسرائيليين مسؤولية سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات.

ودعا عباس الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين.


و.ش

بنا 0504 جمت 31/03/2018


عدد القراءات : 39         اخر تحديث : 2018/03/31 - 19 : 08 AM
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