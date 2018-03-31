ادراج 27 سفينة و21 شركة عالمية على القائمة السوداء انتهكت الحظر المفروض على كوريا الشمالية نيويورك في 31 مارس/ بنا / قالت الأمم المتحدة انها ادرجت 27 سفينة و21 شركة عالمية ورجل اعمال على قائمتها السوداء متهمين بمساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.





وتعد قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي الاكثر شمولا بحق كوريا الشمالية لانتهاكها الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وفق ما ذكر مسؤول أممي.



واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي هذه العقوبات خطوة تاريخية للضغوط كوريا الشمالية.

وكان مجلس الامن فرض العام الماضي ثلاث مجموعات من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية طالت بصورة خاصة صادراتها من الفحم والحديد والصيد والنسيج اضافة الى فرضها قيودا على واردات بيونغ يانغ من النفط.



وأقرّ المجلس هذه العقوبات ردا على تجارب بالستية ونووية أجرتها كوريا الشمالية في تحد للمجتمع الدولي الذي يحظر عليها اجراء مثل هذه التجارب.





و.ش



بنا 0451 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/31 - 15 : 08 AM