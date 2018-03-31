مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة يفشل في بحث الوضع في قطاع غزة نيويورك في 31 مارس/بنا/ فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته المغلقة والطارئة، التي عقدها ليلة أمس لبحث الوضع في قطاع غزة إثر استشهاد 16 فلسطينيًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات سلمية بمناسبة "يوم الأرض"، من التوصل إلى اتفاق.







واجتمع مجلس الأمن بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة بعد اندلعت مواجهات مع سلطات الاحتلال.



وخلال الجلسة حذر مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون من أن "هناك خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة".



بدوره قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن "خطر تصعيد (التوتر) حقيقي. هناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة".



وبمناسبة إحيائهم (يوم الارض) تدفّق عشرات آلاف الفلسطينيين، خصوصا من الاطفال والنساء، الجمعة على المنطقة المحاذية للحدود بين غزة ودولة الاحتلال في مسيرة احتجاجية اطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى".



ومن المقرر ان تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة اسابيع وذلك للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وللمطالبة ايضا برفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة.



خ.أ



بنا 0449 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/31 - 14 : 08 AM