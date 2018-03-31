السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: 17 شهيدا في غزة بينهم أطفال جراء المجزرة الاسرائيلية نيويورك في 31 مارس/ بنا / قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إن 17 شخصا، بينهم أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما، استشهدوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين قرب حدود قطاع غزة، حيث شارك عشرات الآلاف في مسيرة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم للتأكيد على حقهم في العودة إلى ديارهم .





وقال رياض منصور للصحفيين في نيويورك بحسب ما اوردت وكالة الانباء الالمانية قبل اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه الكويت إن فلسطين تعتبر الإجراءات الإسرائيلية "مجزرة كبيرة ضد شعبنا".



ودعا منصور مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء و"التعامل بجدية مع قضية توفير الحماية للسكان المدنيين" في غزة.



و.ش



بنا 0439 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/31 - 13 : 08 AM