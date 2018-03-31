مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 31 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.







وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد: نقف بحزم في وجه الدعوات المشبوهة والتعرض لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك وسيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد خط أحمر.



القبض على خمسة أشخاص مشتبه بتورطهم بإنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة.



النيابة العامة: حبس شخص سبعة أيام على ذمة التحقيق لنشره تغريدات مسيئة من خلال (تويتر).



تواصل توافد آلاف المواطنين على معرض المراعي 2018 في يومه الثالث.



عروض (الكاو بوي) في معرض (مراعي4) تجتذب آلاف الجمهور في عروض شيقة.



أكثر من ٥٠ ألفا زاروا (مراعي) في يومه الثالث .. وزير الأشغال يتفقد المعرض ويثمن الرعاية الملكية له.



الشيخ خالد بن حمود يفتتح فندق (ذا غروف) رسمياً في أمواج.



العسومى: الانتخابات المصرية الرئاسية جرت بشكل شفاف وممتاز.



رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم : اختيار حكامنا للمونديال تأكيد على تميز الصافرة البحرينية.



مدير شرطة المحرق يطلع وفداً من شرطة منطقة الخميس على تجربة مكتب حماية الأسرة.



احتفالية (البحرين للكل..والكل للبحرين) تشهد حضور 55 ألف شخص من البحرينيين والمقيمين



وزير الأشغال يعلن البدء في تنفيذ مركز ألبا الاجتماعي بالبديع.



تنفيذ 80% من خطة العمل الاستراتيجية للجنة الوطنية للطفولة.



لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي..التوسع في التعليم الصناعي يشمل المدارس الثانوية العامة للبنين.



وزير شئون الكهرباء يتلقى التهنئة من المنسق المقيم للأمم المتحدة على توصيل أول دفعة من البيوت التي تعمل بالطاقة الشمسية.



البحرين تلقي بيان الدول العربية في اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة.



خطيب جامع الخير يدعو إلى وأد الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي.



الشيخ أحمد السيسي: الزراعة تعزز الإيمان وتربي في الإنسان حب الوطن.



المؤسسة الخيرية الملكية تختتم منتداها السنوي بعدة توصيات.



مركز عيسى الثقافي يستعرض كتاب (الديمقراطية العصيَّة في الخليج العربي).



استشهاد 16 فلسطينيا في قمع جيش الاحتلال لمسيرات العودة أمس الجمعة.



نسبة الاقتراع للسيسي في الانتخابات الرئاسية بلغت 96.9 بالمائة.



















خ.أ



بنا 0433 جمت 31/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/31 - 09 : 08 AM